Бастрыкин поручил возбудить дело о «непринятии мер к ликвидации последствий» разлива мазута в Анапе. В Кремле пока не хотят вводить федеральный режим ЧС из-за катастрофы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело о «непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов» в акваторию Черного моря, сообщил информационный центр СК РФ. Внимание на сообщение обратила «Медиазона».

Распоряжение последовало за обращениями о том, что меры к ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе не принимаются. Как уточнили в СК, эти обращения были размещены в комментариях в телеграм-канале информационного центра ведомства.

«Уборка мазута в границах береговой линии осуществляется только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Также отмечается, что 22 декабря текущего года из-за шторма емкости с нефтепродуктами, складирование которых осуществлялось на пляжах, вновь попали в море», — заявили в Следственном комитете.

В Кремле назвали разлив мазута на черноморском побережье «крупной экологической катастрофой», которая остается в центре внимания Владимира Путина. При этом российские власти пока не собираются вводить режим федеральной чрезвычайной ситуации из-за случившегося, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Пока нет. Все будет зависеть от рекомендаций специалистов, которые работают на местах. <…> Принимаются меры. Масштаб катастрофы, к сожалению, очень большой. Потребуется время и дополнительные силы и средства для ликвидации последствий», — добавил он.

Разлив нефтепродуктов в Черном море произошел 15 декабря, после того как два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. Один член экипажа погиб, остальных эвакуировали.

По официальным данным, в результате аварии в воде оказалось более трех тысяч тонн мазута. Около 50 километров побережья Черного моря в Краснодарском крае оказалось загрязнено. Сообщается о повторных выбросах мазута на берег. В зоне загрязнения нашли 18 мертвых дельфинов и не менее 210 погибших птиц, еще 1057 птиц удалось спасти.

В Краснодарском крае и Крыму к ликвидации последствий разлива мазута привлечены 9,5 тысячи человек и 437 единиц техники. В Краснодарском крае спасатели и волонтеры собрали более 21 тысячи тонн загрязненного песка и грунта. В Крыму — собрано и вывезено 109 тонн.

Жители Анапы записали обращение к Владимиру Путину, в котором заявили, что для ликвидации последствий аварии не хватает «профессиональных ресурсов» и технических средств.