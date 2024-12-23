WP: власти Украины поверили, что война может завершиться в 2025 году

Высокопоставленный украинский чиновник заявил газете The Washington Post на условиях анонимности, что власти Украины «начинают верить» в то, что война может завершиться в 2025 году. Об этом говорится в публикации издания от 23 декабря.

Украинские власти начали так думать на фоне того, что после избрания Дональда Трампа президентом США активизировались разговоры о мирных переговорах.

Источник WP отметил, что, если бы не эти публичные разговоры о мирном урегулировании, «я бы не поверил, что мы приблизились к переговорам». «Я просто не думаю, что с [президентом РФ Владимиром] Путиным можно прийти к какому-либо соглашению», — сказал чиновник.

The Washington Post отметила, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский «демонстрирует большую готовность к переговорам о прекращении войны». Газета заявила о «серьезном сдвиге» в риторике Зеленского, который ранее говорил, что Украина будет сражаться до тех пор, пока не вернет все захваченные территории, в том числе Крым.

Изменение риторики Зеленского, пишет издание, заметили и украинские, и западные официальные лица. «Вероятно, это можно объяснить ухудшением ситуации на линии фронта и приходом к власти в США администрации, которая поставила под сомнение будущую помощь Киеву в сфере безопасности», — пишет газета.

Источники The Washington Post сомневаются, что Владимир Путин готов к переговорам, пока российские войска добиваются успехов на линии фронта.

Власти Украины, по данным источников The Wall Street Journal, в декабре начали переговоры о прекращении российско-украинской войны с командой Дональда Трампа. После того, как Зеленский встретился с Трампом в Париже, избранный президент США призвал стороны конфликта начать переговоры. В Кремле ответили, что Россия открыта к переговорам, но для этого властям Украины следует отменить запрет на контакты с российским руководством. Власти Украины неоднократно говорили, что Россия к переговорам не готова.

Читайте также

Война Тысяча тридцатый день. Путин говорит, что готов к переговорам «без предварительных условий», и немедленно выдвигает условия. Зеленский обсуждает с ЕС вопрос об отправке миротворцев в Украину

Читайте также

Война Тысяча тридцатый день. Путин говорит, что готов к переговорам «без предварительных условий», и немедленно выдвигает условия. Зеленский обсуждает с ЕС вопрос об отправке миротворцев в Украину