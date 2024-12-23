Байден смягчил наказание для 37 приговоренных к смертной казни. Он назначил им пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение

Президент США Джо Байден смягчил наказание для 37 заключенных, которые были приговорены к смертной казни федеральными судами. Он заменил им наказание на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения, сообщает пресс-служба Белого дома.

The New York Times отмечает, что это почти все приговоренные к смертной казни федеральными судами. Байден не стал менять меру наказания только для троих мужчин, признанных виновными в массовых убийствах.

В Белом доме заявили, что Байден посвятил свою политическую карьеру борьбе с насильственными преступлениями и созданию справедливой системы правосудия. По его мнению, США должны прекратить применение смертной казни на федеральном уровне — за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти.

«Когда президент Байден вступил в должность, его администрация ввела мораторий на федеральные казни, и его сегодняшние действия помешают следующей администрации привести в исполнение смертные приговоры, которые не были бы вынесены в нынешних реалиях», — заявили в Белом доме.

Сам Байден сказал, что осуждает преступников, которым он смягчил приговор, а также сочувствует всем родственникам жертв их преступлений.

Как отмечает The New York Times, некоторые из членов Демократической партии, а также правозащитные организации призывали Байдена смягчить наказание людям, приговоренным к смертной казни. На прошлой неделе президент США провел телефонный разговор с папой римским Франциском, который ранее говорил, что молится о смягчении приговоров приговоренным к смертной казни федеральным судом.

В 2019 году, когда президентом был Дональд Трамп, в США возобновили проведение смертных казней за преступления, наказание по которым отнесено к компетенции федеральных властей страны. К тому моменту смертная казнь не проводилась в стране с 2003 года, однако власти штатов могли самостоятельно назначать и осуществлять ее. В июле 2021 года, уже при Джо Байдене, Минюст США объявил о введении временного моратория на смертные казни на федеральном уровне.

Во время свой предвыборной кампании избранный президент Дональд Трамп говорил, что собирается отменить мораторий.

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