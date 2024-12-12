Байден объявил о помиловании 39 человек и смягчении приговоров 1500 заключенным

Президент США Джо Байден объявил о помиловании 39 человек и о смягчении приговоров 1500 заключенным, отбывающим длительные тюремные сроки.

«Америка была построена на обещании возможностей и вторых шансов. <…> Вот почему сегодня я помилую 39 человек, продемонстрировавших успешную реабилитацию и приверженность тому, чтобы сделать свои сообщества сильнее и безопаснее. Я также смягчаю приговоры почти 1500 людям, отбывающим длительные тюремные сроки — многие из которых получили бы более мягкие приговоры, если бы их обвинили в соответствии с сегодняшними законами, политикой и практикой», — говорится в заявлении президента США.

По словам Байдена, смягчение наказания касается тех, кто был переведен под домашний арест во время пандемии и «успешно реинтегрировались в свои семьи». Помилование же относится к тем, кто совершил ненасильственные преступления. Имена помилованных не называются.

Associated Press называет решение Байдена крупнейшим актом помилования в современной истории, принятым в один день. По данным AP, в числе помилованных есть женщина, возглавлявшая группы экстренного реагирования во время стихийных бедствий; церковный дьякон, работавший консультантом по наркозависимости; ученый в области молекулярной биологии и ветеран вооруженных сил.

Байден заявил, что его администрация продолжит рассматривать прошения о помиловании и «в ближайшие недели» он «предпримет больше шагов».

AP отмечает, что пока неясно, примет ли Байден меры для защиты от возможного преследования со стороны Трампа тех, кому, по версии Politico, избранный президент собирался отомстить после своей победы. Источники говорят, что Байден серьезно относится к этой идее и размышляет о ней уже около шести месяцев, но «обеспокоен прецедентом, который она создаст».

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