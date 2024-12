Президент США Джо Байден с Хантером Байденом и его сыном Бо-младшим, 29 ноября 2024 года Craig Hudson / Reuters / Scanpix / LETA

Президент США Джо Байден объявил о помиловании своего сына Хантера Байдена, обвиненного в незаконной покупке оружия, а также в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной налоговой декларации.

В заявлении Байдена-старшего говорится, что «ни один разумный человек, который рассматривает факты дела Хантера, не может прийти к иному выводу, кроме того, что Хантер был выбран только потому, что он мой сын». «Пытаясь сломать Хантера, они пытались сломать меня, — и нет никаких оснований полагать, что это остановится. Я надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению», — говорится в заявлении Джо Байдена.

Расследование в отношении Хантера Байдена началось в 2018 году, когда стало известно, что он приобрел пистолет в тот период, когда употреблял наркотики. Затем Хантеру предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов и подаче поддельной налоговой декларации. В июне 2024 года присяжные признали Хантера Байдена виновным по делу о незаконной покупке оружия. В сентябре он сам признал вину в уклонении от уплаты налогов в Калифорнии. Вынесение приговора по первому делу ожидалось в декабре, по второму — в течение 120 дней после вердикта присяжных.

The New York Times называет решение Джо Байдена о помиловании «примечательным поворотом» для человека, чье президентство и карьера были построены на идее, что он никогда не будет вмешиваться в отправление правосудия. При этом в своем заявлении Байден отмечает, что незаконная покупка оружия, как правило, не считается тяжким преступлением, а просрочка по уплате налогов не влечет за собой уголовного преследования, но «очевидно, что с Хантером обошлись по-другому». В окружении Байдена, как пишет The Washington Post, многие говорят, что прокуроры никогда бы не стали преследовать Хантера так настойчиво, если бы его отец не был президентом.

Джо Байден несколько раз говорил, что не помилует своего сына. Он заявил об этом, в частности, в июне 2024 года во время саммита G7 в Италии — после того, как Хантер Байден был осужден по делу о незаконной покупке оружия. Как отмечает The New York Times, о том, что Джо Байден не помилует сына, часто говорила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер — в некоторых случаях даже упрекая журналистов в том, что они задают этот вопрос.

Politico пишет, что эксперты по помилованиям могут вспомнить «только одного человека, который получил столь всеобъемлющее президентское помилование за многие поколения» — и это бывший президент США Ричард Никсон, которого в 1974 году помиловал его преемник, 38-й президент Джеральд Форд. Маргарет Лав, занимавшая должность прокурора США по вопросам помилования с 1990 по 1997 годы, говорит, что никогда не видела в документах столь всеобъемлющих формулировок, как та, что у Хантера Байдена — за исключением формулировок из дела Никсона.

В заявлении Джо Байдена говорится, что Хантер Байден помилован за те «преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить или в которых мог принять участие в период с 1 января 2014 года по 1 декабря 2024 года». У Никсона была похожая формулировка — «все преступления против Соединенных Штатов, которые он совершил или мог совершить» в период с 20 января 1969 года по 9 августа 1974 года — то есть за период его президентства.

Начальная дата 1 января 2014 года в помиловании Хантера Байдена, как отмечает Politico, выбрана не случайно — в апреле этого года он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma Holdings. Его отец в этот период был вице-президентом, и позже республиканцы в палате представителей начали расследование, пытаясь найти доказательства того, что Джо Байден был вовлечен в работу своего сына и получал средства из зарубежных источников. Однако никаких обвинений Хантеру Байдену в связи с этим не предъявлено.

Сам Хантер Байден заявил, что не будет принимать помилование как должное, и пообещал посвятить жизнь помощи «тем, кто все еще болен и страдает». По словам источников The New York Times, узнав о помиловании от отца, он испытал «облегчение, но также и некоторую горечь по поводу того, что он считал ненужным судебным преследованием».

Избранный президент США Дональд Трамп после публикации заявления Джо Байдена назвал помилование Хантера злоупотреблением и ошибкой системы правосудия и поинтересовался, распространится ли оно на «заложников 6 января» — то есть тех, кто был осужден (в том числе и на большие сроки) по обвинению в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Отменить помилование Хантера Байдена Трамп не сможет, пишет Politico. Как отмечает издание, «полное и безусловное» помилование направлено на защиту Хантера Байдена от преследования со стороны нового президента. В списке тех, кому Трамп собирался отомстить после своего избрания, составленном Politico, Хантеру Байдену отводилось важное место. Издание напоминало, что Трамп обещал назначить специального прокурора для расследования «каждой коррупционной детали преступной семьи Байдена». Как пишет NYT, Трамп «ясно дал понять», что его второй срок будет сосредоточен на возмездии Байдену — с его сыном Хантером в качестве главной цели.

Кроме того, всеобъемлющий характер документа означает, что Минюст не сможет возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, считает юрист Сэмюэль Морисон, который провел 13 лет в офисе прокурора по вопросам помилования министерства юстиции.

