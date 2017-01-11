Убийца девяти афроамериканцев в Чарлстоне приговорен к смертной казни

Дилан Руф, застреливший в 2015 году девять человек в африканской церкви в Чарлстоне, приговорен присяжными к смертной казни.

Руфу были предъявлены обвинения более чем по 30 пунктам, 18 из которых предусматривали наказание в виде смертной казни. Коллегия присяжных признала чарлстонского стрелка виновным по всем пунктам.

Судья вынесет приговор Руфу к высшей мере наказания в ближайшие несколько часов.

Адвокаты подсудимого, в свою очередь, указали, что решение присяжных приговорить Руфа к смертной казни означает, что рассмотрение дела из-за апелляций затянется еще на очень долгое время.