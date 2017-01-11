Убийца девяти афроамериканцев в Чарлстоне приговорен к смертной казни

CNN
06:22, 11 января 2017
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Дилан Руф, застреливший в 2015 году девять человек в африканской церкви в Чарлстоне, приговорен присяжными к смертной казни.

Руфу были предъявлены обвинения более чем по 30 пунктам, 18 из которых предусматривали наказание в виде смертной казни. Коллегия присяжных признала чарлстонского стрелка виновным по всем пунктам.

Судья вынесет приговор Руфу к высшей мере наказания в ближайшие несколько часов.

Адвокаты подсудимого, в свою очередь, указали, что решение присяжных приговорить Руфа к смертной казни означает, что рассмотрение дела из-за апелляций затянется еще на очень долгое время.

Представители прокуратуры назвали вердикт присяжных результатом тяжелой работы, подчеркнув, что процесс был «прозрачным и справедливым» (англ.яз.).

CNN
Дилан Руф, которому в тот момент был 21 год, в июне 2015 года открыл стрельбу по прихожанам методистской епископальной церкови Эмануэля, которую посещают афроамериканцы. Преступление, как признался сам Руф, было совершено по мотивам расовой ненависти.
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