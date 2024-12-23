«Агентство»: в России на фоне блокировки ютьюба резко вырос спрос на VPN

В Рунете резко выросло число поисковых запросов на скачивание VPN-сервисов на фоне новой волны замедления и фактической блокировки YouTube, пишет издание «Агентство».

Согласно данным сервиса «Яндекс Вордстат», 21 декабря россияне оставили 353 тысячи запросов, связанных с поиском информации о VPN. Неделей раньше, 16 декабря, сервис зафиксировал 191 тысячу таких запросов.

Если судить по данным Google Trends, число запросов о VPN сопоставимо с показателями августа 2024 года, когда в России впервые начали замедлять ютьюб, отмечает «Агентство».

Представители трех VPN-сервисов рассказали журналистам, что число скачиваний их приложений на прошлой неделе выросло в три-четыре раза по сравнению с предыдущей.

В России с июля 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга.

В середине декабря пользователи стали жаловаться на то, что YouTube стали «замедлять» сильнее. Источник РБК на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».

23 декабря IT-эксперт Михаил Климарев обратил внимание, что трафик ютьюба в России снизился до 20% от привычных значений. По данным службы техподдержки «На связи», 23 декабря видеосервис был практически не доступен как с мобильного, так и с домашнего интернета практически во всех регионах России.

Компания Google заявила, что в курсе сообщений о том, что некоторые пользователи в России не могут получить доступ к YouTube. «Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», — сообщили в компании 23 декабря.