В России начали сильнее «замедлять» YouTube. Возможно, это связано с прямой линией Путина

Российские пользователи YouTube начали жаловаться на проблемы с доступом к сервису на мобильных устройствах. Источник «Медузы» и The Bell в одном из операторов связи подтвердил, что с 18 декабря начало поступать большое количество жалоб от пользователей о проблемах с доступом к YouTube.

«Рост жалоб стали фиксировать в районе 21:00, они продолжаются и сегодня. Если раньше после замедления было 10 тысяч жалоб в день, то сейчас их количество превышает 40 тысяч в день», — рассказал источник.

Он допустил, что еще большее «замедление» может быть связано с прямой линией Владимира Путина, которая проходила 19 декабря.

Один из источников РБК на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию». Еще один собеседник издания подтвердил «серьезное, но еще не полное замедление работы YouTube на мобильных устройствах».

О том, что в России усилилось «замедление» YouTube, свидетельствует и рост жалоб на сервисах «Сбой.рф» и Downdetector. The Bell, ссылаясь на открытую статистку Google, отмечает, что трафик YouTube в России уже 18 декабря оказался на 20% ниже показателей вторника 17 декабря. В сравнении с 24 июля, когда началось «замедление» сервиса, падение составляет более 60%.

IT-специалист Михаил Климарев в разговоре с «Медиазоной» заявил, что с прошлых выходных пользователи из разных российских регионов жалуются на то, что YouTube начали замедлять и на мобильных операторах. По его словам, сервис технической поддержки «На связи» получил большое число сообщений о проблемах с доступом у мобильных операторов.

Обновление. Роскомнадзор сообщил «Интерфаксу», что качество работы видеохостинга YouTube в России снижается из-за того, что Google «уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в наших сетях связи». В ведомстве добавили, что «многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube». «У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной», — добавили в пресс-службе.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря заявил, что проблемы с работой YouTube в России связаны с неполадками на стороне компании Google. «Здесь, пожалуй, вопросов больше на стороне YouTube, чем на нашей стороне. <…> Google, когда создавал здесь у нас свою сеть, он создал свои юрлица-дочки, сервисы, которые надо обслуживать <…>. После того как на Западе стали вводить ограничения, Google сократил финансирование, сократил сюда поставки соответствующей техники и таким образом создал сам себе проблемы», — говорил Путин. При этом он отметил, что Google должен соблюдать российские законы.

В России с июля 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга. Власти РФ отрицают это и возлагают ответственность на Google: они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео.

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