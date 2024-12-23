Трафик YouTube в России упал до 20%. Сервис «де-факто заблокирован»

Трафик видеохостинга YouTube в России снизился до 20% от показателей до «замедления», сообщается в телеграм-канале «ЗаТелеком» IT-эксперта и исполнительнго директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева.

Климарев проанализировал данные о трафике через сервис мониторинга Google. На их основе он составил график «замедления» YouTube, который показывает, что в последние дни доступ к видеохостингу был значительно ограничен.

«Сейчас сервис мониторинга Гугла показывает 8,5 пойнтов трафика из РФ. До „замедления“ это было 40 пойнтов. То есть сейчас примерно 20% от нормального состояния. <…> Констатируем: YouTube де-факто заблокирован в РФ», — говорится в сообщении «ЗаТелеком».

В России с июля 2024 года наблюдаются перебои в работе YouTube. Источник «Медузы» на телекоммуникационном рынке связывал это с решением властей РФ замедлить работу видеохостинга.

Власти РФ возложили ответственность за сбои в работе видеохостинга на Google. Они утверждают, что замедление вызвано неполадками в работе сервиса Google Global Cache, который помогает увеличивать скорость загрузки видео. В Google это отрицали.

В середине декабря пользователи стали жаловаться на то, что YouTube стали «замедлять» сильнее. Источник РБК на медиарынке рассказал, что «раньше была блокировка на 30% и только на десктопах, а с середины декабря будут усиливать и блокировать полностью, в том числе мобильную версию».