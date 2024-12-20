Для певца Шарлота запросили семь лет и пять месяцев колонии по делу об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма

Гособвинение попросило приговорить певца Эдуарда Шарлота к семи годам и пяти месяцам лишения свободы и штрафу в 299 тысяч рублей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из Самарского областного суда.

Музыканта просят признать виновным в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). ТАСС утверждает, что в ходе прений представитель прокуратуры отказался от обвинения Шарлота по статьям об уничтожении официального документа (часть 1 статьи 325 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (пункт «а» часть 2 статьи 282 УК РФ).

В свою очередь издание 63.ru пишет, что прокуратура отказалась только от обвинения по статье об уничтожении официального документа.

В ноябре 2023 года Шарлота, на которого написала донос Екатерина Мизулина, задержали в аэропорту Пулково в Петербурге, куда он прилетел из Армении. После этого на него завели уголовное дело по нескольким статьям: о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и повреждении официального документа.

Все уголовные дела касались роликов, которые Шарлот публиковал в инстаграме. На одном из видео он рвал букву Z, окрашенную в цвета георгиевской ленты, на другом, как утверждалось, он исполнял песню в нижнем белье на мотив «Дня Победы». В третьем ролике он оскорблял патриарха Кирилла, прибивая к распятию фотографию главы РПЦ и свой военный билет. Еще на одном видео Шарлот сжигал российский паспорт, а затем говорил, что выступает против войны в Украине.

В январе 2024 года сообщалось, что Шарлот написал письмо патриарху Кириллу с извинениями и раскаянием в содеянном. «Коммерсант» писал, что на заседании суда по продлению меры пресечения музыкант извинился перед Владимиром Путиным, Рамзаном Кадыровым, Екатериной Мизулиной и певцом Ярославом Дроновым (Шаманом). Вскоре Московский патриархат обратился к судье по делу Шарлота с предложением освободить обвиняемого, который извинился перед патриархом, от уголовной ответственности.

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