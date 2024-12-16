Судья, отклонявший иски Навального к колонии, получил повышение

Судья Кирилл Никифоров, рассматривавший иски политика Алексея Навального в Ковровском городском суде, назначен на должность судьи Владимирского областного суда. Как обратило внимание издание «Довод», соответствующий указ Владимир Путин подписал 13 декабря 2024 года.

Никифоров отклонял иски Навального к ИК-6 во Владимирской области, в которых политик оспаривал условия содержания в колонии и регулярную отправку в ШИЗО. Также судья выносил решения о штрафах жителей Коврова за антивоенные высказывания по статье о «дискредитации» армии РФ.

В марте 2024 года Никифоров попал под санкции Евросоюза.

Как замечают СМИ, российские судьи, участвующие в особо резонансных процессах, регулярно получают повышения. Например, судья Лефортовского суда Москвы Маргарита Котова, рассматривавшая дело Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду, стала судьей Мосгорсуда. Судья Василеостровского суда Петербурга Оксана Демяшева, выносившая приговор художнице Саше Скочиленко по делу о «фейках» про армию, получила должность заместителя председателя Калининского районного суда Петербурга. Судья Тушинского районного суда Москвы Ольга Федина, приговорившая педиатра Надежду Буянову по делу о «фейках», тоже стала судьей Мосгорсуда.

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