Судья, приговорившая Сашу Скочиленко по делу о «фейках» про армию, получила повышение. Ее обвиняли в нарушении этики во время процесса над художницей
Судья Оксана Демяшева, которая приговорила художницу Сашу Скочиленко к семи годам колонии по делу о «фейках» про российскую армию, получила должность заместителя председателя Калининского районного суда Петербурга.
Председателем Калининского суда назначили Инну Гапеенко. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
Судья Василеостровского суда Демяшева вынесла приговор по делу Скочиленко 16 ноября 2023 года. На следующий день Квалификационная коллегия судей Петербурга рекомендовала повысить ее в должности.
Поводом для дела против Саши Скочиленко стало то, что художница в апреле 2022 года разместила в магазине вместо ценников антивоенные листовки.
У Скочиленко диагностированы несколько заболеваний: киста в правом яичнике, ПТСР, целиакия и порок сердца. Однако во время процесса судья Оксана Демяшева постоянно отказывала защите даже в коротких перерывах, чтобы художница могла принять лекарства и поесть, а также угрожала адвокатам.
Сторонники Скочиленко обращались в квалификационную коллегию с требованием проверить действия Демяшевой на предмет соответствия нормам судебной этики. Коллегия нарушений в поведении Демяшевой не нашла.
В мае 2024 года Евросоюз ввел санкции в отношении Оксаны Демяшевой.