Судью, приговорившую педиатра Надежду Буянову, повысили во время рассмотрения дела
Судья Ольга Федина, которая 12 ноября вынесла приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о «фейках», получила повышение полтора месяца назад — прямо во время рассмотрения уголовного дела. На это обратили внимание издания Rusnews и Sotavision.
Указ о назначении Ольги Фединой судьей Мосгорсуда был подписан Владимиром Путиным 30 сентября 2024 года. В нем не уточняется, когда именно Федина вступает в новую должность.
Приговор Буяновой Федина выносила еще в качестве судьи Тушинского районного суда. Rusnews без ссылок на источники пишет, что дело Буяновой стало для Фединой последним в Тушинском суде. Там она работала судьей с апреля 2018 года, следует из информации на сайте суда.
68-летнего педиатра Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии, обвинив ее в распространении «фейков» про армию. Дело против нее возбудили из-за жалобы матери одного из ее пациентов Анастасии Акиньшиной. Она утверждала, что во время приема ее семилетний сын сказал, что тоскует по отцу, погибшему на войне в Украине, в ответ на что Буянова назвала отца ребенка «законной целью Украины». Буянова отрицает, что говорила это. Никаких доказательств, кроме слов Акиньшиной, в деле нет. Видеозапись приема, которая могла бы подтвердить невиновность Буяновой, по словам ее адвокатов, исчезла «при загадочных обстоятельствах». Прокурор в суде запрашивал для Буяновой шесть лет лишения свободы.