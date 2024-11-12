Судью, приговорившую педиатра Надежду Буянову, повысили во время рассмотрения дела

Судья Ольга Федина, которая 12 ноября вынесла приговор педиатру Надежде Буяновой по делу о «фейках», получила повышение полтора месяца назад — прямо во время рассмотрения уголовного дела. На это обратили внимание издания Rusnews и Sotavision.

Указ о назначении Ольги Фединой судьей Мосгорсуда был подписан Владимиром Путиным 30 сентября 2024 года. В нем не уточняется, когда именно Федина вступает в новую должность.

Приговор Буяновой Федина выносила еще в качестве судьи Тушинского районного суда. Rusnews без ссылок на источники пишет, что дело Буяновой стало для Фединой последним в Тушинском суде. Там она работала судьей с апреля 2018 года, следует из информации на сайте суда.

68-летнего педиатра Надежду Буянову приговорили к пяти с половиной годам колонии, обвинив ее в распространении «фейков» про армию. Дело против нее возбудили из-за жалобы матери одного из ее пациентов Анастасии Акиньшиной. Она утверждала, что во время приема ее семилетний сын сказал, что тоскует по отцу, погибшему на войне в Украине, в ответ на что Буянова назвала отца ребенка «законной целью Украины». Буянова отрицает, что говорила это. Никаких доказательств, кроме слов Акиньшиной, в деле нет. Видеозапись приема, которая могла бы подтвердить невиновность Буяновой, по словам ее адвокатов, исчезла «при загадочных обстоятельствах». Прокурор в суде запрашивал для Буяновой шесть лет лишения свободы.

последнее слово надежды буяновой

«Врач не способен травмировать психику ребенка». Последнее слово педиатра Надежды Буяновой Прокурор запросил для нее шесть лет колонии. Дело завели по доносу вдовы военного — якобы доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»

последнее слово надежды буяновой

«Врач не способен травмировать психику ребенка». Последнее слово педиатра Надежды Буяновой Прокурор запросил для нее шесть лет колонии. Дело завели по доносу вдовы военного — якобы доктор назвала ее мужа «законной целью Украины»