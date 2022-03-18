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Судью Маргариту Котову, рассматривающую дело Навального о мошенничестве и неуважении к суду, повысили

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Судья Лефортовского районного суда Маргарита Котова, рассматривающая дело Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду, назначена судьей Мосгорсуда.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, который по закону делает подобные назначения. На указ обратил внимание The Insider.

Перед тем, как занять новый пост, Котова должна будет завершить все текущие дела, в том числе вынести приговор Навальному, которому обвинение просит назначить 13 лет колонии строгого режима.

Соратники Навального 15 марта сообщали, что судья Котова во время процесса неоднократно созванивалась с сотрудником администрации президента.

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