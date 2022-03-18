Судью Маргариту Котову, рассматривающую дело Навального о мошенничестве и неуважении к суду, повысили

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Судья Лефортовского районного суда Маргарита Котова, рассматривающая дело Алексея Навального , назначена судьей Мосгорсуда.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, который по закону делает подобные назначения. На указ обратил внимание .

Перед тем, как занять новый пост, Котова должна будет завершить все текущие дела, в том числе вынести приговор Навальному, которому обвинение просит назначить 13 лет колонии строгого режима.

Соратники Навального 15 марта сообщали, что судья Котова во время процесса неоднократно созванивалась с сотрудником администрации президента.

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