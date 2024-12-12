WSJ: Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что режим прекращения огня в Украине должны будут контролировать европейские войска

Избранный президент Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что, если Москва и Киев договорятся о прекращении огня, то этот режим должны контролировать европейские войска. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что не поддерживает вступление Украины в НАТО, но хотел бы видеть сильную и хорошо вооруженную Украину.

Трамп считает, что Европа должна играть главную роль в защите и поддержке Украины. Он сказал, что хотел бы, чтобы европейские войска следили за соблюдением режима прекращения огня. Американские войска в этом задействованы не будут, заявил избранный президент США.

Он также призвал европейцев заставить Китай надавить на Россию для прекращения боевых действий.

Встреча Трампа, Зеленского и Макрона прошла 7 декабря в Париже. После нее Трамп призвал начать переговоры о прекращении российско-украинской войны. В Кремле ответили, что Россия «открыта для переговоров», но для этого Владимир Зеленский должен отменить действующий в Украине запрет на любые контакты с российским руководством. Зеленский, в свою очередь, говорил, что «Путин не хочет завершения этой войны».

По информации Reuters, Макрон, Зеленский и Трамп общались без советников в течение 35 минут. Они не обсуждали конкретные детали мирного урегулирования российско-украинской войны, но Трамп повторил, что выступает за немедленное прекращение огня и проведение переговоров. «Во время встречи были затронуты некоторые ключевые моменты, например, говорилось, что для мира нужны гарантии, потому что одного прекращения огня недостаточно, Путин может снова нарушить его, как он уже делал раньше, без надлежащих гарантий», — рассказывал источник агентства в офисе президента Украины.

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