«Он просто повторил все свои формулировки». Шольц описал разговор с Путиным как «разочаровывающий», но заявил, что готов созвониться снова

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал свой разговор с Владимиром Путиным «разочаровывающим», но заявил, что готов к дальнейшим переговорам.

«Это было разочаровывающе, потому что он просто снова повторил все свои формулировки», — сказал Шольц в интервью RTL.

Тем не менее, по его словам, разговор был необходим, чтобы дать понять Путину, что он не может рассчитывать на ослабление поддержки Украины со стороны Германии, а также чтобы призвать его отвести войска и «создать основу для мирного урегулирования». «Это необходимо, и я сделаю это снова. Но не стоит строить иллюзий», — добавил канцлер Германии.

Телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября — впервые за два года со 2 декабря 2022-го. В Кремле заявили, что произошел «подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации на Украине». Немецкая сторона сообщила, что канцлер призвал Путина прекратить агрессию против Украины и вывести с ее территории войска. Владимир Зеленский разговор раскритиковал, заявив, что «такие звонки не укрепляют Украину, а признают Путина».

Спустя две недели Шольц (также впервые за два с половиной года) приехал в Киев с необъявленным визитом. Во время встречи с Владимиром Зеленским он заявил, что Германия «остается самым решительным сторонником Украины в Европе», а после опубликовал «послание из Киева Путину», в котором написал: «Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ — столько, сколько потребуется».

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