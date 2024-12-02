«На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы» Зеленский после переговоров с Шольцем дал пресс-конференцию. Ультракороткий пересказ

На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. Россия должна понять, что убивает нас, а мы защищаемся. Мы хотим, чтобы в 2025 году война закончилась. Я знал, что канцлер будет , но такие звонки не укрепляют Украину — а признают Путина. Наши мнения с Олафом сходятся по некоторым вопросам, по некоторым — нет. Мы работаем над тем, чтобы по ракетам стало больше общего. Будь у нас такие ракеты, мы бы поражали больше военных целей РФ.

Это краткий пересказ заявлений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных 2 декабря на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве. На основе публикаций украинских медиа (1, 2, 3 и 4). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA