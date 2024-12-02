«Мы в этом надолго». Шольц опубликовал послание Путину из Киева

Канцлер Германии Олаф Шольц после визита в Киев 2 декабря опубликовал в соцсети X сообщение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину.

«Мое послание из Киева Путину: Мы в этом надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем поддерживать украинский народ — столько, сколько потребуется», — написал Шольц.

Во время визита в Киев, ставшего первым с июня 2022 года, Шольц провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил, что Германия выделит Украине военную помощь на 650 миллионов евро, которая поступит в декабре. В пакет войдут системы противовоздушной обороны IRIS-T, танки Leopard 1 и беспилотники.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин 15 ноября провели первые за два года телефонные переговоры. Их разговор, по данным СМИ, продлился около часа. В Кремле описали разговор как «деловой, детальный и весьма откровенный». Во время визита в Киев 2 декабря Шольц заявил, что в разговоре с Путиным дал ясно понять, что «Украина имеет право быть независимым, суверенным, демократическим государством».

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