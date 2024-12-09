Лукашенко помиловал еще 29 политзаключенных

Александр Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных в Беларуси по статьям «экстремистской направленности». Об этом сообщило государственное агентство «Белта».

В сообщении говорится, что помилование получили 11 женщин и 18 мужчин, среди которых шесть человек моложе 25 лет, трое пенсионеров, двое людей с инвалидностью, а 15 имеют хронические заболевания.

Утверждается, что все они «раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании».

Имена помилованных политзаключенных, как и раньше, не называются.

С лета 2024 года в Беларуси уже в шестой раз освобождают политзаключенных. 16 августа Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, 4 сентября — еще 30 человек, 16 сентября — еще 37 человек, 7 ноября — еще 31 человека, 20 ноября — еще 32 человек. Во всех случаях пресс-служба Лукашенко не называла имена освобожденных. Позже их имена выясняли независимые издания и правозащитники.

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