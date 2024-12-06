Власти Абхазии заявили, что Россия ввела запрет на импорт мандаринов из республики. Россельхознадзор это отрицает
Обновление: В Россельхознадзоре сообщили РБК, что «Россия не вводила никаких запретов на ввоз продукции из Абхазии». «Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.
Власти РФ запретили ввоз мандаринов из Абхазии, заявил «Интерфаксу» и. о. премьер-министра частично признанной республики Валерий Бганба.
Запрет, цитирует Бганбу РБК, был введен со ссылкой на решение санитарных служб из-за «некой вредоносной мушки». Санитарные службы Абхазии, по его словам, насекомых в цитрусовых не обнаружили.
Абхазские мандарины пользуются в России особой популярностью особенно в сезон новогодних праздников.
В ноябре в Абхазии произошли массовые протесты из-за планов одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Соглашение предполагало, что компании из России смогут заниматься в Абхазии инвестиционными проектами. Протестующие посчитали, что из-за соглашения местные жители могут потерять деньги.
Из-за протестов президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания ушел в отставку, а обязанности премьер-министра станет исполнять Валерий Бганба, который занимал этот пост в 2018-2020 годах.
3 декабря парламент не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией.