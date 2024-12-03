Парламент Абхазии проголосовал против ратификации инвестиционного соглашения с Россией

Парламент частично признанной республики Абхазия не ратифицировал инвестиционное соглашение с Россией, сообщает «Интерфакс» 3 декабря.

Против ратификации Соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории Абхазии проголосовали 22 депутата, двое воздержались.

Представители абхазской оппозиции 25 ноября призвали парламент отклонить ратификацию соглашения, чтобы «снизить градус общественно-политического противостояния».

Представители России и Абхазии подписали инвестиционное соглашение 30 октября в Москве. Документ предполагал, что российские компании смогут проводить в Абхазии проекты в различных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, туризме, транспорте, газоснабжении. Объем инвестиций из России в каждый проект, как предполагалось, должен составить не менее двух миллиардов рублей.

Против соглашения выступили оппозиционеры Абхазии, которые посчитали, что документ подрывает национальные интересы республики и ставит местный бизнес в невыгодное положение.

На этом фоне 12 ноября в Абхазии начались протесты, оппозиционеры заняли здание парламента, после чего президент частично признанной республики Аслан Бжания подал в отставку. По данным СМИ, 22 ноября Бжания уехал в Москву.

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