Президент Абхазии Аслан Бжания подал в отставку

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания подписал заявление о своей отставке. Соответствующий документ распространила его пресс-служба.

«В целях сохранения стабильности и конституционного порядка в стране, в соответствии со статьей 65 Конституции Республики Абхазия я подаю в отставку с должности президента Республики Абхазия», — говорится в заявлении, подписанном 19 ноября.

Бжания подал в отставку в соответствии с договоренностями, которые власти республики и оппозиция достигли по итогам переговоров. Оппозиция и руководство Абхазии подписали соглашение, согласно которому участники протестов должны освободить захваченные правительственные здания 19 ноября, иначе Бжания может отозвать заявление об отставке.

Один из лидеров оппозиции Абхазии Адгур Ардзинба сообщил «Интерфаксу», что в отставку также уходят премьер правительства республики Александр Анкваб и начальник Государственной службы охраны Дмитрий Дбар.

В соглашении властей и оппозиции говорится, что исполняющим обязанности президента станет вице-президент Бадра Гунба, а обязанности премьер-министра станет исполнять Валерий Бганба, который занимал этот пост в 2018-2020 годах. «Действующие министры исполняют обязанности до вступления в должность вновь избранного президента Республики Абхазия», — сказано в документе.

После того, как лидеры оппозиции и вице-президент республики сообщили результаты переговоров, протестующие стали покидать площадь перед зданием администрации президента Абхазии в Сухуми, пишет «Интерфакс».

Аслан Бжания занимал пост президента Абхазии с апреля 2020 года.

Протесты в Абхазии начались 12 ноября из-за того, что парламент частично признанной республики собирался одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Соглашение предполагало, что компании из России смогут заниматься в Абхазии инвестиционными проектами. Протестующие посчитали, что из-за соглашения местные жители могут потерять деньги. Участники протестов 15 ноября ворвались в здание парламента, между оппозиционерами и полицией произошли столкновения, пострадали около 15 человек. Власти Абхазии пообещали, что отзовут из парламента проект инвестиционного соглашения с Россией. На фоне протестов Аслан Бжания сперва согласился уйти в отставку, но затем заявил, что останется на посту президента.

Обсуждаем протесты в Абхазии — в подкасте «Что случилось»

Все эпизоды Власть в Абхазии уходит на фоне протестов из-за льгот российскому бизнесу. Как такое может быть в предельно зависимой от РФ частично признанной республике? 00:00 40:16