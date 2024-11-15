У парламента Абхазии собрались сотни протестующих против ратификации инвестиционного соглашения с Россией Участники акции сломали забор и проникли в здание. Полиция распылила слезоточивый газ

Обновление. Участники акции протеста прорвались в здание парламента частично признанной Абхазии. Помимо отказа от ратификации инвестиционного соглашения с Россией, они потребовали отставки президента республики Аслана Бжании. Пресс-служба главы Абхазии сообщила, что администрация президента готовит документ об отзыве из парламента законопроекта по ратификации инвестсоглашения.

В Сухуми у здания парламента частично признанной Абхазии произошли стычки между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции против ратификации инвестиционного соглашения властей республики с Россией, сообщают местный телеграм-канал Respubliсa и «Эхо Кавказа».

Сотни протестующих пришли к зданию парламента Абхазии утром 15 ноября, когда депутаты собирались рассмотреть проект инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой. Как утверждается, люди принесли на акцию флаги Абхазии и России в знак дружбы и поддержки укрепления абхазо—российских отношений.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба сообщил, что группа депутатов пришла к спикеру и настояла на том, чтобы вопрос по ратификации соглашения по инвестициям сняли с повестки. Он также призвал власти республики «отложить все острые вопросы, которые разделяют народ» до предстоящих президентских выборов в 2025 году. «Если власть не пойдет на это, вся ответственность за возможные последствия в ближайшие дни полностью ложится на президента Абхазии Аслана Бжания и его окружение», — заявил он.

В итоге парламент не утвердил повестку дня, сессию 15 ноября отменили. Однако протестующие потребовали от депутатов провести сессию и проголосовать против утверждения проекта соглашения. Вскоре они также потребовали отставки Бжании, а оппозиция выпустила заявление о том, что «действия митингующих не направлены против российско-абхазских отношений».

«Митингующие собрались у здания парламента не для того, чтобы выступать против наших союзников, а чтобы защитить национальные интересы Абхазии, ее природные ресурсы и богатства, которые Бжания пытался узурпировать ради личной выгоды», — говорится в заявлении.

У парламента произошли стычки и потасовки между протестующими и полицейскими, которых стянули для усиленной охраны здания. Участники акции забросали силовиков яйцами, а также сломали забор вокруг здания и прорвались внутрь на территорию.

В ответ сотрудники правоохранительных органов распылили слезоточивый газ и, как утверждается, начали запускать в толпу дымовые шашки. Силовики также попытались заблокировать проход на территорию парламента грузовиком пожарных служб.

Сообщалось, что в районе парламента были слышны выстрелы. Главврач скорой помощи Сухуми заявил РИА Новости о двух пострадавших при столкновениях на акции у здания парламента. Пострадали ли они в результате возможной стрельбы, неясно.

К протестующим, как сообщает Respubliсa, вышел начальник личной охраны президента Аслана Бжании и пообещал передать ему требования участников акции. Переговоры с протестующими также попытались провести глава Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия и министр внутренних дел Роберт Киут. После этого протестующие окружили комплекс правительственных зданий, в том числе здание администрации президента республики. Respubliсa утверждает, что в акции участвуют несколько тысяч человек.

В октябре министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали , позволяющее российским компаниям реализовывать на территории республики инвестиционные проекты.

Власти Абхазии считают, что соглашение поможет местной экономике, тогда как оппозиция сочла документ «прямой сдачей интересов» республики. Среди прочего противники соглашения отмечают, что оно не принесет выгод Абхазии. «В первую очередь, данное соглашение рассчитано на освобождение от налогов до 25 лет для иностранных олигархов. <…> Зачем нам такие инвестиционные проекты, которые четверть века не будут приносить в бюджет ни копейки?» — отмечал Адгур Ардзинба на пресс-конференции руководителей общественных и политических организаций, выступающих против соглашения.

Опасения по поводу соглашения выражали и представители банковского сообщества. Согласно договоренностям между Сухуми и Москвой, для расчетов по инвестиционному проекту Россия может создать в Абхазии филиал своего банка. Банкиры отмечали, что финансовые и технологические возможности российских кредитных организаций с государственным участием несопоставимы с возможностями абхазских банков. По их мнению, принятие соглашения «может разрушить конкурентную среду и повлечь за собой колоссальные убытки для абхазских кредитных организаций вплоть до возможного банкротства».

11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории республики, в котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении. В тот же день Служба государственной безопасности задержала активистов, выступавших против ратификации соглашения. Утверждалось, что это произошло после потасовки во дворе здания парламента.

После задержания активистов в Сухуми прошли акции протеста, протестующие перекрыли движение через три моста на въезд в город. Когда активистов отпустили, мосты разблокировали.

протесты в абхазии

В Абхазии задержали активистов, выступающих против инвестиционного соглашения с Россией. В Сухуми начались протесты, оппозиция перекрыла мосты на выезде из города

протесты в абхазии

В Абхазии задержали активистов, выступающих против инвестиционного соглашения с Россией. В Сухуми начались протесты, оппозиция перекрыла мосты на выезде из города