В Абхазии задержали активистов, выступающих против инвестиционного соглашения с Россией. В Сухуми начались протесты, оппозиция перекрыла мосты на выезде из города

В городе Сухуми в частично признанной республике Абхазия начались протесты из-за задержания оппозиционеров, которые выступают против ратификации соглашения с Россией. Как передает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента, более двухсот протестующих перекрыли движение через три моста.

В конце октября министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории республики инвестиционные проекты. 11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории страны, о котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении.

Генпрокуратура утверждает, что после заседания парламента группа лиц, находившаяся во дворе здания парламента, совершила «противоправные действия» в отношении одного из депутатов. По данным ТАСС, задержаны были четыре человека — бывшие депутаты парламента Гарри Кокая, Алмасхан Ардзинба, Рамаз Джопуа, а также оппозиционный активист Омар Смыр.

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц заявил о задержании пяти оппозиционных активистов. «Они возвращались с собрания общественности в Гудаутском районе, посвященного недавно подписанному российско-абхазскому соглашению об инвестиционной деятельности… их задержали», — рассказал он, назвав произошедшее «преследованием по политическим мотивам».

Вечером 11 ноября у здания Службы государственной безопасности (СГБ) собрались протестующие, которые потребовали освободить задержанных. Кроме того, другая часть протестующих перекрыла все три моста, через которые ведут дороги из Сухуми. Утром 12 ноября митингующие разблокировали Кодорский мост после обещания депутата парламента Беслана Эмурхбы и главы Очамчырского района Беслана Бигвавы способствовать освобождению из изолятора временного содержания задержанных активистов.

Столкновения на Кодорском мосту

Президент Абхазии Аслан Бжания провел экстренное заседание Совета безопасности из-за протестов. Секретарь Совбеза Рауль Лолуа заявил, что предпринятые оппозицией действия «носят уголовный характер». Глава МВД Абхазии Роберт Киут сообщил, что сторонники оппозиционных сил заблокировали республиканскую трассу и перекрыли тракторами дороги вокруг столицы в Сухумском и Гульрипшском районах. Он также утверждает, что протестующие «попытались выломать ворота у зданий МВД и СГБ». Руководитель Службы госбезопасности Дмитрий Кучберия назвал произошедшее у здания СГБ «массовыми беспорядками».

Бывший министр финансов Абхазии Адгур Ардзинба назвал протесты «вынужденной мерой».

«Наши соратники незаконно задержаны не из-за личных дел, а потому что отстаивают наши национальные интересы. Здесь нет ни одного человека, который бы пошел на такие меры с удовольствием. Те, кто следят за действиями оппозиции все пять лет, знают, что мы никогда не поддерживали подобные акции. Но сегодня это вынужденные меры. Мы будем добиваться не только их освобождения. Это соглашение, которое хотят ратифицировать — дать олигархам безмерные льготы и зеленый свет на распродажу Абхазии, будет остановлено», — приводит его слова местный телеграм-канал «Республика».

РИА Новости также пишет, что начальник Управления ГАИ МВД Абхазии Дамей Авидзба прибыл на верхний Гумистинский мост, заблокированный протестующими. «Люди не могут ехать по своим делам — это плохо. Я думаю, руководство [республики] подключится. Как Кодорский мост был открыт, так тут тоже откроют», — сказал он.

В посольстве России сказали, что им не поступала информация о пострадавших в ходе протестов в Абхазии россиянах. Там добавили, что массовых обращений россиян в связи с происходящим в республике нет.

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