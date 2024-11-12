В Абхазии освободили активистов, которые выступили против инвестиционного соглашения с Россией. После их задержания протестующие перекрыли мосты в Сухуми

Пятерых задержанных абхазских активистов, которые выступили против инвестиционного соглашения частично признанной республики с Россией, отпустили, сообщает ТАСС.

Речь идет об Аслане Гварамии, Омаре Смыре, Рамазе Джопуа, Гарри Кокае, которые были задержаны 11 ноября, а также о Тенгизе Агрбе, задержанном 9 ноября.

Адвокат Рамина Пасания рассказала ТАСС, что административные дела в отношении трех из пяти задержанных закрыли. В отношении еще двоих активистов материалы в суд не поступали.

Местные СМИ также сообщают об освобождении из-под стражи Алмасхана Ардзинбы.

В октябре министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории республики инвестиционные проекты.

11 ноября парламент Абхазии принял закон о регулировании статуса многофункциональных комплексов на территории республики, в котором в том числе идет речь в российско-абхазском соглашении.

В тот же день Служба государственной безопасности задержала активистов, выступавших против ратификации соглашения. Утверждалось, что это произошло после потасовки во дворе здания парламента.

После задержания активистов в Сухуми начались акции протеста, участники которых перекрыли движение через три моста на въезд в город. Позже один мост был разблокирован. Издание «Республика» сообщило, что протестующие, перекрывшие мосты, собирались продолжать акцию, пока не отпустят всех задержанных. По данным ТАСС, протестующие уже начали освобождать один из мостов. РИА Новости утверждает, что все три моста были разблокированы.

протесты в абхазии

В Абхазии задержали активистов, выступающих против инвестиционного соглашения с Россией. В Сухуми начались протесты, оппозиция перекрыла мосты на выезде из города

протесты в абхазии

В Абхазии задержали активистов, выступающих против инвестиционного соглашения с Россией. В Сухуми начались протесты, оппозиция перекрыла мосты на выезде из города