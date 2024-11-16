Президент Абхазии заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов

Президент частично признанной Абхазии Аслан Бжания заявил, что готов уйти в отставку при условии, что протестующие освободят правительственные здания. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Говорят, что я уехал из Абхазии, но это ложь, я нахожусь в Абхазии. Мы собрались не для того, чтобы сохранить мою власть, а для того, чтобы сохранить государственность. Те, кто захватил администрацию президента, должны уйти оттуда», — заявил Бжания на встрече со своими сторонниками в селе Тамыш.

Бжания сказал, что в случае его отставки управлять страной будет вице-президент Бадра Гунба. Он отметил, что на следующих президентских выборах снова выдвинет свою кандидатуру.

Протесты в Абхазии начались из-за намерений парламента одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Протестующие считают, что оно даст российским бизнесменам несправедливые преференции. При этом участники акций отмечают, что, как и власти, поддерживают хорошие отношения с Москвой.

В Сухуми 15 ноября в стычках между протестующими и полицией пострадали около полутора десятков человек. Под давлением участников акций власти пообещали отозвать проект инвестиционного соглашения из парламента.

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