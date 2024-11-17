Президент Абхазии заявил, что остается на своем посту. Ранее Аслан Бжания говорил, что готов уйти в отставку на фоне протестов

Аслан Бжания заявил российскому госагентству ТАСС, что остается избранным президентом Абхазии. По его словам, властям частично признанной республики не удалось найти компромисс с оппозицией ни по каким вопросам.

«Моя позиция неизменна, я сделал заявление, сегодня его повторил. Это позиция президента, правительства, властей Республики Абхазия, и она будет носить неизменный характер», — сказал Бжания.

16 ноября Бжания на фоне протестов заявил, что готов уйти в отставку при условии, что протестующие освободят правительственные здания. При этом Бжания подчеркнул, что если сложит полномочия, то все равно собирается баллотироваться на пост президента на выборах, которые будут объявлены.

Акции протеста в Абхазии продолжаются. Днем 17 ноября сообщает телеграм-канал Respublica, участники акции протеста снесли заграждения вокруг правительственных зданий в Сухуми.

Протесты в Абхазии начались из-за намерений парламента одобрить новое инвестиционное соглашение с Россией. Протестующие считают, что оно даст российским бизнесменам несправедливые преференции. Позже оппозиция стала требовать и отставки Аслана Бжании. При этом протестующие подчеркивают, что, как и власти, поддерживают хорошие отношения с Москвой.

15 ноября протестующие ворвались в здание парламента, между участниками акции протеста и полицией произошли столкновения, в которых пострадали около полутора десятков человек.