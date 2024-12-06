Reuters: курдские Сирийские демократические силы захватили Дейр-эз-Зор. Это третий крупный город, контроль над которым потеряли войска Асада

Отряды Сирийских демократических сил ( ) взяли под контроль город Дейр-эз-Зор востоке Сирии, сообщили Reuters три сирийских источника. Как отмечает агентство, это третий город за неделю, контроль над которым утратили правительственные силы президента Башара Асада.

По данным Reuters, сирийские военные и поддерживаемые Ираном иракские боевики покинули Дейр-эз-Зор до того, как туда вошли силы СДС.

Отряды Сирийских демократических сил также продвигаются в направлении еще одного города на востоке страны — Абу-Кемаля — и могут взять его в течение суток, заявил источник агентства в иракских службах безопасности.

Продвижение СДС, отмечает Reuters, произошло на фоне сообщений о наступлении исламистских боевиков во главе с группировкой на город Хомс в центре западной Сирии. Ранее боевики в рамках крупнейшего за последние годы наступления на позиции войск президента Сирии Башара Асада захватили Алеппо и Хаму.

Россия поддерживает в этом конфликте силы Асада. В частности, в 2017 году Дейр-эз-Зор, который до этого три года почти полностью находился в руках террористов из « », был взят под контроль сирийской правительственной армией при поддержке российской авиации.

Однако пока, заявил близкий к Кремлю источник Bloomberg, у России нет плана по спасению Асада и его появление не предвидится, пока сирийская армия продолжает покидать свои позиции. 6 декабря посольство России в Дамаске напомнило россиянам о возможности «выезда из страны коммерческими рейсами».

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