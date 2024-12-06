Посольство России в Дамаске напомнило россиянам о возможности «выезда из страны коммерческими рейсами». Иордания закрыла границу с Сирией
Посольство России в Дамаске опубликовало объявление для россиян, в котором напомнило им «о возможности выезда из страны коммерческими рейсами через действующие аэропорты».
Необходимость такого напоминания в сообщении посольства объясняется «сложной военно-политической обстановкой в Сирии»
Также в сообщении приводится телефон горячей линии и говорится, что посольство и консульский отдел продолжают работу в обычном режиме. К эвакуации из страны граждан России пока не призывают.
Вместе с этим Иордания закрыла свой единственный пограничный переход с Сирией, пишет Reuters со ссылкой на иорданский МИД. Погранпункт Насиб расположен примерно в 110 километрах к югу от Дамаска. Источник в сирийской армии сообщил Reuters, что вооруженные группы обстреливали пограничный переход и атаковали сирийские военные посты.
29 ноября исламистские боевики, оппозиционные режиму президента Сирии Башара Асада и возглавляемые группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), вошли в центр Алеппо, второго по величине сирийского города. Это наступление стало самым крупным военным конфликтом в регионе с 2020 года, с момента, когда силы Асада и оппозиция заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России и Турции.
5 декабря появились сообщения, что исламистские боевики вошли в город Хама, расположенный примерно в 130 километрах к юго-западу от Алеппо и занимающий пятое место по численности населения.
В сирийском конфликте Россия поддерживает проправительственные силы Асада, а Турция — оппозиционные ему группировки. 6 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал наступление исламистских боевиков, занявших Алеппо и Хаму, «маршем оппозиции», целью которого является Дамаск.