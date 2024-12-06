Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал ситуацию в Сирии, где исламистские группировки во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам» ведут наступление против правительственных сил Башара Асада.

Он охарактеризовал военную операцию, в ходе которой повстанцы уже заняли города Идлиб, Алеппо и Хама, как «марш оппозиции».

«Идлиб, Хама, Хомс, и, конечно же, целью является Дамаск. Марш оппозиции продолжается. Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем», — цитируют слова Эрдогана агентства «Анадолу» и CNN Turk.

Турецкий лидер также добавил, что обращался к президенту Сирии Башару Асаду с предложением урегулировать ситуацию, но не получил «положительного ответа».

«Мы позвонили Асаду. Мы сказали: „Давайте определим будущее Сирии вместе“. К сожалению, мы не получили положительного ответа по этому вопросу», — заявил Эрдоган.

Боевики исламистских группировок, воюющие против правительственных войск президента Сирии Башара Асада, начали наступление на севере страны 27 ноября. Спустя три дня стало известно, что исламисты захватили Алеппо. 5 декабря боевики вошли в Хаму, вытеснив правительственные войска.

Это первый крупный военный конфликт в регионе за последние четыре года — с момента, когда в 2020-м войска Асада и повстанческие группировки заключили соглашение о прекращении огня при посредничестве России и Турции. В гражданской войне в Сирии, которая продолжается с 2011 года, Россия поддерживает Башара Асада, Турция — оппозиционные ему группировки, контролирующие провинцию Идлиб на северо-западе страны.

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