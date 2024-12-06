Лукашенко попросил Путина разместить в Беларуси «Орешник». Путин согласился

Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина поставить на территории Беларуси ракетную систему «Орешник». Об этом он сказал во время церемонии подписания совместных документов по итогам заседания высшего государственного совета Союзного государства, передает «Интерфакс».

«Недавно Россия успешно провела пуск „Орешника“. Это возымело определенное воздействие на наших бывших партнеров, а теперь соперников. Не сочтите это за какую-то наглость, но я хочу публично попросить вас, чтобы новые системы вооружений, прежде всего, „Орешник“ были размещены на территории Беларуси», — заявил Лукашенко.

Путин в ответ назвал это «возможным», передает связанный с пресс-службой Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Считаю, что размещение таких комплексов как „Орешник“ на территории Республики Беларусь, возможным», — цитирует канал президента России. Он уточнил, что размещение «Орешника» в Беларуси будет возможно во второй половине 2025 года, так как к этому сроку российские власти планирует наладить серийный выпуск «Орешника».

По словам Путина, которые приводит РИА Новости, комплексы «Орешник» будут поступать на вооружение России и параллельно — в Беларусь.

Путин и Лукашенко 6 декабря подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства. По словам президента РФ, соглашение определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси. Он отметил, что для решения этих задач могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства».

21 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Днепру, применив экспериментальную баллистическую ракетную систему средней дальности «Орешник». Он заявил, что Россия пошла на это в ответ на то, что ВСУ применили западные дальнобойные ракеты. Позже Путин утверждал, что при массированном применении ракет системы «Орешник» мощь удара «будет сопоставима с применением ядерного оружия». «Все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, элементарные частицы, превращается, по сути говоря, в пыль», — говорил Путин. По его словам, ракета «поражает даже высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты».

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