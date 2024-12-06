Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности между Россией и Беларусью в рамках Союзного государства, сообщает ТАСС.

Перед подписанием документа Путин заявил, что соглашение определяет взаимные обязательства по обороне, по защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Беларуси, по обеспечению целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства.

По словам Путина, для решения этих задач могут быть задействованы «все имеющиеся силы и средства». «Речь в том числе идет и о российском тактическом ядерном оружии, расположенном по предложению президента Беларуси на территории республики», — добавил он.

Лукашенко также отметил, что договор позволит сформировать гарантии мирной жизни для граждан обеих стран.

Церемония подписания договора прошла после заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, которое состоялось в Минске. Владимир Путин прибыл в столицу Беларуси днем 6 декабря.

В 2023 году Россия разместила в Беларуси свое тактическое ядерное оружие. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович перед заседанием Высшего Государственного совета Союзного государства заявил журналистам, что у Александра Лукашенко теперь есть свои «красная кнопка» и ядерный чемоданчик. «Оружие, которое находится на территории Беларуси, вправе применить только президент Беларуси. А то оружие, которое находится на территории России, вправе применить и дать команду только президент России», — сказал он.

В ноябре Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России — вскоре после того, как президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Обновленная ядерная доктрина РФ предполагает, что основанием для нанесения ядерного удара может стать «агрессия против РФ и ее союзников со стороны любого неядерного государства при поддержке ядерного государства».

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