Суд в Петербурге отнял дом и земельный участок у тещи Александра Невзорова

Приморский районный суд Петербурга обратил в доход государства недвижимость Наталии Колесниковой — тещи журналиста Александра Невзорова, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 5 декабря.

Суд удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи от 8 августа 2023 года, согласно которому жена журналиста Лидия Невзорова продала своей матери Наталии Колесниковой земельный участок и дом в поселке Лисий Нос в Приморском районе Петербурга.

В сообщении пресс-службы сказано, что суд «прекратил право собственности Колесниковой на вышеуказанное имущество, зачислив его на баланс Федерального агентства по управлению государственным имуществом».

Другой районный суд Петербурга, Петроградский, в ноябре арестовал квартиру Натальи Колесниковой на улице Ленина в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры. В этом иске ведомство потребовало признать недействительной сделку купли-продажи квартиры, которую заключили Лидия Невзорова и ее мать. Прокуратура добивается, чтобы имущество Колесниковой обратили в доход государства. О решении суда по этому иску не сообщалось.

Октябрьский районный суд Петербурга в июле объявил журналиста Александра Невзорова и его жену Лидию Невзорову «экстремистским объединением» и запретил их деятельность в России. Суд также обратил в доход государства их имущество в России: три земельных участка, жилой дом, автомобиль и доли в компаниях. Указанный дом находился в собственности Наталии Колесниковой, тещи Невзорова.

Александр и Лидия Невзоровы покинули Россию вскоре после начала российско-украинской войны. Суд в Москве в феврале 2023 года заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по обвинению в распространении «фейков» об армии. Дело расследовали из-за публикаций Невзорова об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче.

МВД Украины сообщило в июне 2022 года, что супруги Невзоровы получили украинское гражданство, как утверждалось, «за выдающиеся заслуги перед страной».

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