Суд в Петербурге арестовал квартиру тещи Александра Невзорова. Прокуратура требует изъять недвижимость

Петроградский районный суд Петербурга арестовал квартиру Натальи Колесниковой — тещи журналиста Александра Невзорова, сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

Квартиру арестовали в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры к Колесниковой и жене журналиста Лидии Невзоровой.

Из иска следует, что Невзорова продала квартиру матери. Прокуратура требует «признать сделку купли-продажи мнимой, возвратить квартиру Невзоровой, после чего обратить имущество в доход государства», рассказала Лебедева.

Предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на декабрь.

Александр и Лидия Невзоровы уехали из России вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны. В МВД Украины сообщили в июне 2022 года, что супруги Невзоровы получили украинское гражданство, как утверждалось, «за выдающиеся заслуги перед страной».

В России Невзоровых объявили «иностранными агентами». В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках» о российской армии. Поводом для дела стали публикации журналиста, в которых говорилось об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче.

В июле суд в Петербурге объявил Невзорова и его жену Лидию «экстремистским объединением». Их имущество в России решили обратить в доход государства.

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