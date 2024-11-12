Суд в Петербурге арестовал квартиру тещи Александра Невзорова. Прокуратура требует изъять недвижимость
Петроградский районный суд Петербурга арестовал квартиру Натальи Колесниковой — тещи журналиста Александра Невзорова, сообщила глава пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.
Квартиру арестовали в качестве обеспечительной меры по иску прокуратуры к Колесниковой и жене журналиста Лидии Невзоровой.
Из иска следует, что Невзорова продала квартиру матери. Прокуратура требует «признать сделку купли-продажи мнимой, возвратить квартиру Невзоровой, после чего обратить имущество в доход государства», рассказала Лебедева.
Предварительное судебное заседание по иску прокуратуры назначено на декабрь.
Александр и Лидия Невзоровы уехали из России вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны. В МВД Украины сообщили в июне 2022 года, что супруги Невзоровы получили украинское гражданство, как утверждалось, «за выдающиеся заслуги перед страной».
В России Невзоровых объявили «иностранными агентами». В феврале 2023 года суд в Москве заочно приговорил Невзорова к восьми годам лишения свободы по делу о «фейках» о российской армии. Поводом для дела стали публикации журналиста, в которых говорилось об обстреле российскими военными роддома в Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче.
В июле суд в Петербурге объявил Невзорова и его жену Лидию «экстремистским объединением». Их имущество в России решили обратить в доход государства.