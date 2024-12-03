В Минобороны Южной Кореи заявили, что военное положение в стране продолжает действовать до нового указа президента

Министерство обороны Южной Кореи планирует соблюдать режим военного положения в стране до нового указа президента о его отмене. Об этом сообщил корреспондент телеканала YTN со ссылкой на представителей военного ведомства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря объявил о введении военного положения в стране. Это произошло впервые с 1979 года. Свое решение он объяснил необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы».

Из-за введения военного положения в Южной Корее запретили любую политическую деятельность. Однако депутаты Национального собрания приняли резолюцию об отмене военного положения. Это произошло несмотря на то, что здание парламента оцепила полиция, а внутрь проникли военные. После того, как депутаты объявили о своем решении, военные покинули парламент, но некоторые из них продолжают дежурить около здания.

Лидер Демократической партии Ли Дже Мен после заседания парламента назвал указ о военном положении «незаконным» и призвал полицию и военных «вернуться на исходные позиции» и не подчиняться приказам, связанным с военным положением.

Юн Сок Ёль еще не комментировал решение парламента. В настоящее время доступ в канцелярию президента ограничен военными.