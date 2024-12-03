Южнокорейские военные пытаются войти в здание Национального собрания в Сеуле, 4 декабря 2024 года Cho Jung-woo / Newsis / AP / Scanpix / LETA

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Он принял такое решение, чтобы, по его словам, «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». О своем решении Юн Сок Ёль объявил в телеобращении, выпущенном поздно вечером 3 декабря по местному времени. Южнокорейские СМИ сообщили об этом в 22:35 по местному времени (16:35 мск).

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль, обращаясь к нации.

Президент заявил, что пошел на это, поскольку оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис. В конце ноября оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Судя по тексту обращения президента, Юн Сок Ёль заявил, что парламент пытался объявить импичмент 22 государственным служащим, причем с момента начала работы в июне 2024 года депутаты уже 10 раз пытались добиться процедуры импичмента.

В Южной Корее во время военного положения запретили любую политическую деятельность. В стране приостановили работу партий и запретили проведение митингов, а все СМИ передали под контроль военных, следует из указа военного командования Южной Кореи, принятого в связи с военным положением. Военные также приказали вернуться на работу всем медицинским работникам, которые участвуют в продолжающейся с февраля забастовке. Всем нарушителям военного положения пригрозили арестом.

Несмотря на запрет, после введения военного положения у парламента Южной Кореи собрались протестующие. Тысячи людей собрались у здания парламента с криками «Импичмент президенту Юну!». Также демонстранты скандировали: «Отмените военное положение! Защитите демократию!». Главный вход в парламент заблокировали полицейские автобусы. Возле здания парламента произошли столкновения между протестующими и полицейскими. На улицах Сеула заметили танки, а в небе — военные вертолеты.

Представитель Белого дома сообщил, что Соединенные Штаты поддерживают контакт с правительством Южной Кореи и внимательно следят за ситуацией.

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения. Несмотря на то, что здание парламента блокировала полиция, а внутрь проникли военные, депутаты смогли открыть заседание и принять постановление, в котором потребовали отменить введенное военное положение. Как сообщает Reuters, на заседании присутствовали 190 из 300 депутатов. Голосование прошло около 01:15 ночи 4 декабря (19:15 мск 3 декабря).

Силы военного командования Южной Кореи перед голосованием вошли в здание парламента, в военных начали распылять огнетушители, когда они пытались войти в зал заседаний. Судя по фотографиям Reuters, депутаты от Демократической рабочей партии забаррикадировали вход в зал заседаний. Агентство «Ренхап» сообщило, что после голосования военные начали покидать здание парламента.

После голосования председатель парламента Южной Кореи У Вон Сик призвал президента страны отменить военное положение, назвав указ главы государства «недействительным».

Лидер оппозиционной Демократической рабочей партии Ли Чжэ Мён заявил, что любой, кто действует по приказу президента и военных, нарушает закон, поскольку военное положение недействительно.

Лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун перед голосованием в парламенте назвал введение военного положения ошибочным и неконституционным.

На выборах в парламент Южной Кореи, прошедших весной 2024 года, оппозиционная Демократическая рабочая партия получила большинство — 192 из 300 мест, отмечает «Би-би-си». Партия «Сила народа» стала второй в Национальном собрании, получив 108 мест. После поражения «Силы народа» в отставку ушел премьер-министр страны Хан Док Су.

В последний раз военное положение в Южной Корее вводили в 1979 году — после убийства тогдашнего диктатора Пак Чон Хи. На фоне введения военного положения в 2024 году курс корейской воны упал до минимума с 2016 года — курс национальной валюты упал на 2,5% до 1,442 воны за доллар.