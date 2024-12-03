Возле Национальной ассамблеи (парламента) Южной Кореи в Сеуле вечером 3 декабря собрались протестующие после того, как президент страны Юн Сук Ёль объявил о введении военного положения. Как сообщает агентство «Ренхап», у парламента собрались около 100 человек. Возле здания дежурит полиция.

По данным агентства, силы военного командования Южной Кореи вошли в здание парламента. Военные пытаются войти в главный зал парламента, пишет Reuters.

На улицах Сеула заметили военную технику, а над Национальным собранием, вероятно, пролетал военный вертолет.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль 3 декабря ввел в стране военное положение, чтобы, по его словам, «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». В стране запрещена любая политическая деятельность, в том числе работа партий и проведение митингов, все СМИ находятся под контролем военных.

Военное положение ввели после того, как оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Курс корейской воны на фоне введения военного положения упал почти на 2% до двухлетнего минимума.

В Южной Корее ввели военное положение впервые с 1979 года.