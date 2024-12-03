Лидер правящей партии Южной Кореи назвал ошибкой решение ввести в стране военное положение

Лидер правящей в Южной Корее партии «Сила народа» Хан Дон Хун назвал ошибочным введение военного положения в стране, сообщает «Ренхап» 3 декабря.

«Объявление президентом чрезвычайного военного положения ошибочно», — заявил лидер партии.

Хан Дон Хун заявил, что вместе с народом будет «блокировать» военное положение, объявление президентом Юн Сок Ёлем. Лидер «Силы народа» добавил, что считает военное положение неконституционным, по его словам, оно не должно поддерживаться.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение после того, как оппозиция отклонила предложение правительства по бюджету и попыталась объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Во время военного положения в Южной Корее запрещена любая политическая деятельность, в том числе митинги. Несмотря на запрет, после введения военного положения у парламента Южной Кореи собрались протестующие, в самом здании находятся военные. На улицах Сеула замечена военная техника.