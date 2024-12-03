В Южной Корее ввели военное положение. Что теперь запрещено? Максимально коротко

Во время в Южной Корее:

запрещена любая политическая деятельность,

приостановлена работа политических партий,

запрещены политические акции,

все СМИ и издательства находятся под контролем государства,

медработники, участвующие в забастовке, должны вернуться на работу в течение 48 часов,

нарушителям военного положения грозит арест.

Из указа военного командования Южной Кореи, принятого в связи с военным положением в стране. По сообщению агентства «Ренхап».

Фото на обложке: Ahn Young-joon / AP / Scanpix / LETA