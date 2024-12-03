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В Южной Корее ввели военное положение. Что теперь запрещено? Максимально коротко
Источник: Meduza
Во время военного положения в Южной Корее:
- запрещена любая политическая деятельность,
- приостановлена работа политических партий,
- запрещены политические акции,
- все СМИ и издательства находятся под контролем государства,
- медработники, участвующие в забастовке, должны вернуться на работу в течение 48 часов,
- нарушителям военного положения грозит арест.
Из указа военного командования Южной Кореи, принятого в связи с военным положением в стране. По сообщению агентства «Ренхап».
Фото на обложке: Ahn Young-joon / AP / Scanpix / LETA