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В Южной Корее ввели военное положение. Что теперь запрещено? Максимально коротко

Источник: Meduza

Во время военного положения в Южной Корее:

  • запрещена любая политическая деятельность,
  • приостановлена работа политических партий,
  • запрещены политические акции,
  • все СМИ и издательства находятся под контролем государства,
  • медработники, участвующие в забастовке, должны вернуться на работу в течение 48 часов,
  • нарушителям военного положения грозит арест.

Из указа военного командования Южной Кореи, принятого в связи с военным положением в стране. По сообщению агентства «Ренхап».

Фото на обложке: Ahn Young-joon / AP / Scanpix / LETA