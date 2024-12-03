Перейти к материалам
поддержать «Медузу»
новости

Военное положение в Южной Корее У здания парламента — толпа протестующих. На улицах Сеула — танки

1 минута
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел военное положение, чтобы «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». Теперь все СМИ страны находятся под контролем военных, а любая политическая деятельность, включая протесты, запрещена. Лидер оппозиционной Демократической рабочей партии Южной Кореи Ли Джэ Мён призвал сторонников собраться у здания парламента, которое оцеплено полицией. На улицах Сеула заметили военную технику, а над парламентом пролетел военный вертолет.
Подпишитесь на наш ютьюб-канал