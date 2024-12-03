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новости
Военное положение в Южной Корее
У здания парламента — толпа протестующих. На улицах Сеула — танки
1 минута
17:16, 3 декабря 2024
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль
ввел
военное положение, чтобы «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». Теперь все СМИ страны находятся под контролем военных, а любая политическая деятельность, включая протесты,
запрещена
. Лидер оппозиционной Демократической рабочей партии Южной Кореи Ли Джэ Мён призвал сторонников
собраться
у здания парламента, которое оцеплено полицией. На улицах Сеула заметили военную технику, а над парламентом пролетел военный вертолет.
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