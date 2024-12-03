Президент Южной Кореи ввел военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, сообщает Reuters. Президент республики объявил об этом в телеобращении, которое транслировали поздно вечером 3 декабря по местному времени.

«Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы, которые грабят свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль.

Президент заявил, что прибегнул к такой мере, поскольку оппозиционные партии пытаются ввергнуть страну в кризис.

Юн Сок Ёль не уточнил, какие конкретно меры будут приняты в рамках военного положения.

В конце ноября оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.

Президент Южной Кореи избирается всеобщим прямым голосованием на пять лет без права переизбрания. Президент возглавляет правительство и занимает пост верховного главнокомандующего Вооруженными силами Южной Кореи. Юн Сок Ёль стал президентом 10 мая 2022 года.