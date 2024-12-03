Президент Южной Кореи пообещал отменить военное положение
Военное положение в Южной Корее будет отменено на ближайшем заседании кабинета министров страны. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.
В обращении к гражданам страны президент сказал, что принимает требование Национального собрания, которое приняло резолюцию об отмене военного положения.
По его словам, войска, которые были мобилизованы в рамках исполнения его указа о военном положении, отзываются в места своей прежней дислокации.
Юн Сок Ёль также призвал оппозиционные партии «немедленно прекратить возмутительные действия, которые парализуют работу страны».
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения вечером 3 декабря. Это произошло впервые с 1979 года. Свое решение он объяснил необходимостью «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы». Ранее в конце ноября оппозиционная Демократическая рабочая партия Южной Кореи, имеющая большинство в парламенте, отклонила предложение правительства по бюджету и решила объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору.
Депутаты Национального собрания Южной Кореи проголосовали за отмену военного положения уже через несколько часов после указа президента. Они сумели забаррикадироваться в парламенте, несмотря на то, что здание оцепила полиция, а внутрь проникли военные.