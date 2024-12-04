Оппозиция Южной Кореи запустила процедуру импичмента президенту

Шесть оппозиционных партий Южной Кореи, в том числе Демократическая партия «Тобуро», подали в Национальное собрание (парламент) предложение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, сообщает «Ренхап» 4 декабря.

Законопроект в 14:43 по местному времени (8:43 мск) поступил в парламентский комитет по законодательству.

Предложение об импичменте одобрил 191 депутат от всех шести оппозиционных партий. Депутаты от правящей партии «Сила народа» в обсуждении не участвовали.

Как ожидается, законопроект об импичменте президенту представят на обсуждение на пленарном заседании 5 декабря, а голосование пройдет 6 или 7 декабря.

Оппозиция Южной Кореи начала процедуру импичмента президенту страны на следующий день после того, как 3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Президент Южной Кореи объяснял введение военного положения тем, что собирается «искоренить отвратительные просеверокорейские антигосударственные силы», к которым он отнес оппозицию. Парламент страны выступил против решения президента. В ночь на 4 декабря кабинет министров Южной Кореи одобрил отмену военного положения.

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