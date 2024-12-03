DW и «Радио Свобода»: страны Европы рассматривают возможность отправки войск в Украину для гарантий соблюдения соглашения о прекращении огня (если оно будет заключено)

Европейские страны, если будет заключено соглашение о прекращении огня, могут отправить в Украину своих военных для гарантии его соблюдения. Как сообщили «Радио Свобода» источники в НАТО, как один из вариантов обсуждается размещение войск Франции и Великобритании на линии разграничения для мониторинга режима прекращения огня.

Источник подчеркнул, что пока обсуждение «ведется только в отдельных столицах, а не на уровне НАТО», пишет «Радио Свобода».

В Париже и Лондоне, сообщает издание, пытаются подготовить варианты для разных сценариев развития событий на случай, если у нового руководства США возникнет вопрос, как страны Европы собираются дальше поддерживать Украину. Разработка конкретных предложений и вариантов поддержки необходима также для того, чтобы гарантировать участие союзников из Европы в мирных переговорах Украины и России при посредничестве Дональда Трампа, который займет пост президента, рассказал собеседник «Радио Свобода».

DW также сообщает со ссылкой на источники в руководстве Евросоюза, что в случае договоренностей о прекращении огня в Украине европейские страны могут развернуть в стране войска для обеспечения соблюдения договора.

Le Monde 25 ноября писала, что некоторые западные страны снова начали обсуждать возможность отправки своих войск или частных военных компаний (ЧВК) в Украину. Издание отмечало, что обсуждение этого вопроса возобновилось на фоне скорого вступления в должность президента США Дональда Трампа, который может остановить помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Ранее о возможной отправке западных войск в Украину публично говорил президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД республики Жан-Ноэль Барро. При этом газета Le Monde отмечала, что против идеи отправки войск в Украину выступили власти ряда стран, в первую очередь Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября говорил, что «горячая фаза» войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята «под зонтик НАТО». В МИД Украины подчеркнули, что речь может идти только о членстве в альянсе, а не о каких-либо других форматах. Однако, по данным источников Reuters и Deutsche Welle, пока среди стран-членов НАТО нет «никаких признаков» консенсуса по вопросу о вступлении Украины в альянс.

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