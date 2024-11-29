Зеленский: «горячую фазу» войны остановит «зонтик НАТО» над подконтрольной Киеву частью Украины

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что «горячая фаза» войны с Россией может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория страны будет взята «под зонтик НАТО». Об этом он сказал в интервью Sky News.

Журналист попросил Зеленского прокомментировать сообщения СМИ, согласно которым, одним из планов избранного президента США Дональда Трампа по прекращению войны может стать согласие оставить часть территорий Украины по контролем России в обмен на вступление Украины в НАТО.

«Если мы хотим остановить горячую фазу войны, мы должны взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы контролируем. Мы должны сделать это быстро. И затем Украина сможет вернуть оккупированные территории дипломатическим путем», — сказал Зеленский.

По его мнению, в этом случае альянс должен «немедленно охватить» ту часть Украины, которая остается под контролем Киева, иначе президент РФ Владимир Путин «вернется», чтобы захватить другие территории.

Зеленский подчеркнул, что само приглашение в НАТО должно касаться всех международно признанных границ Украины.

В октябре Financial Times писала, что в западных внешнеполитических кругах давно обсуждают «германскую модель» для завершения войны в Украине. Она предполагает, что Украине предложат вступить в НАТО без оккупированных территорий, которые она должна согласиться вернуть дипломатическим путем.

Зеленский ранее говорил, что Украина никогда не отдаст свои территории в обмен на любой статус. «Мы никогда не обменяем какой-либо статус на любые наши территории. Даже если это будет одно село, где живет один дед. Мы не отдадим нашу территорию и никогда не будем обмениваться на любой замороженный конфликт. Этого никогда не будет», — отмечал президент Украины.

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