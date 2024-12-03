Источники Reuters утверждают, что в НАТО «нет консенсуса» для приглашения Украины в альянс. Киев заявил, что откажется от любых форматов, кроме членства
Среди 32 членов НАТО нет «никаких признаков» консенсуса, чтобы на ближайшей встрече министров иностранных дел принять решение пригласить Украину в альянс, пишут Reuters и Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники.
Встреча глав МИД пройдет в Брюсселе 3 и 4 декабря. «Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен», — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.
Тем не менее ожидается, что украинская делегация поднимет вопрос о приглашении в альянс на заседании Совета НАТО — Украина в рамках министерской встречи 3 декабря, пишет Deutsche Welle.
По словам американского чиновника, встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она оказалась в максимально сильной позиции в следующем году перед началом возможных переговоров. В рамках этого лучшим способом остается резкое увеличение финансирования, поставок боеприпасов и мобилизация, добавил он.
Вместе с этим МИД Украины озвучил официальную позицию ведомства, в которой говорится, что Киев откажется от любых альтернативных членству форматов. Заявление украинского МИД приводит «Европейская правда».
«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО», — говорится в документе.
Отказ от любых других форматов кроме членства объясняется «опытом Будапештского меморандума». «Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — заявили в МИД.
В ведомстве обратились к США и Великобритании, подписавшим Будапештский меморандум, а также к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, и ко всем участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом «политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас».
29 ноября новый глава украинского МИД Андрей Сибига, назначенный на этот пост в начале сентября 2024 года, составил письмо участникам НАТО с призывом одобрить решение пригласить Украину в альянс на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 3–4 декабря. Он заявил, что Россия «потеряет один из своих главных аргументов», чтобы продолжить войну, поняв, что «членство Украины в НАТО неизбежно».
Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября говорил, что «горячая фаза» войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята «под зонтик НАТО». При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий. «Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет», — сказал он.