Источники Reuters утверждают, что в НАТО «нет консенсуса» для приглашения Украины в альянс. Киев заявил, что откажется от любых форматов, кроме членства

Среди 32 членов НАТО нет «никаких признаков» консенсуса, чтобы на ближайшей встрече министров иностранных дел принять решение пригласить Украину в альянс, пишут Reuters и Deutsche Welle со ссылкой на дипломатические источники.

Встреча глав МИД пройдет в Брюсселе 3 и 4 декабря. «Потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса. Я не думаю, что это произойдет завтра, я был бы очень удивлен», — сказал высокопоставленный дипломат НАТО.

Тем не менее ожидается, что украинская делегация поднимет вопрос о приглашении в альянс на заседании Совета НАТО — Украина в рамках министерской встречи 3 декабря, пишет Deutsche Welle.

По словам американского чиновника, встреча будет сосредоточена на усилении поддержки Украины, чтобы она оказалась в максимально сильной позиции в следующем году перед началом возможных переговоров. В рамках этого лучшим способом остается резкое увеличение финансирования, поставок боеприпасов и мобилизация, добавил он.

Вместе с этим МИД Украины озвучил официальную позицию ведомства, в которой говорится, что Киев откажется от любых альтернативных членству форматов. Заявление украинского МИД приводит «Европейская правда».

«Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств является лишь полноправное членство Украины в НАТО», — говорится в документе.

Отказ от любых других форматов кроме членства объясняется «опытом Будапештского меморандума». «Имея за плечами горький опыт , мы не согласимся ни на какие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО», — заявили в МИД.

В ведомстве обратились к США и Великобритании, подписавшим Будапештский меморандум, а также к Франции ​​и Китаю, которые к нему присоединились, и ко всем участникам Договора о нераспространении ядерного оружия с призывом «политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас».

29 ноября новый глава украинского МИД Андрей Сибига, назначенный на этот пост в начале сентября 2024 года, составил письмо участникам НАТО с призывом одобрить решение пригласить Украину в альянс на встрече министров иностранных дел в Брюсселе 3–4 декабря. Он заявил, что Россия «потеряет один из своих главных аргументов», чтобы продолжить войну, поняв, что «членство Украины в НАТО неизбежно».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце ноября говорил, что «горячая фаза» войны может быть завершена, если контролируемая Киевом украинская территория будет взята «под зонтик НАТО». При этом он уточнил, что страну невозможно пригласить в военный альянс частично, без оккупированных территорий. «Не может быть приглашения в НАТО части территории Украины. Это автоматическое признание, что все остальные территории не только в опасности, а все остальные территории, не украинские, поэтому Украина никогда на это не пойдет», — сказал он.

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