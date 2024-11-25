Le Monde: европейские страны вновь обсуждают возможную отправку войск в Украину

Некоторые западные страны снова начали обсуждать возможность отправки своих войск или частных военных компаний (ЧВК) в Украину. Об этом пишет французское издание Le Monde со ссылкой на источники.

Дискуссии возобновились на фоне скорого вступления в должность президента США Дональда Трампа, который может остановить помощь Киеву со стороны Вашингтона.

Le Monde напоминает, что в феврале, когда президент Франции Эммануэль Макрон публично рассуждал о возможной отправке западных войск в Украину, это вызвало «резкое противодействие» со стороны некоторых стран, прежде всего Германии. В последние недели такие обсуждения возобновились — в частности, в ходе визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Между Великобританией и Францией ведутся переговоры относительно сотрудничества в области обороны, в том числе с целью создания ударной силы союзников в Европе, ориентированной на Украину и европейскую безопасность в целом», — заявил изданию британский военный источник.

Газета также напоминает о недавнем заявлении министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, который в интервью BBC News сказал, что «красных линий» в вопросе поддержки Украины не существует. Отвечая на вопрос, может ли это означать участие французских войск в боевых действиях, он заявил, что Франция «не исключает ни одного варианта».

«Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как необходимо. Почему? Потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе», — говорил Барро.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Le Monde, заявил, что в Кремле не знают, насколько эти сообщения соответствуют действительности.

«Но ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались. Но высказывались также различные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнений у европейцев на этот счет нет, но какие-то горячие головы появляются», — приводит его слова радио «Маяк».

В конце февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. Он отмечал, что у стран Европы «на данном этапе» нет консенсуса по поводу отправки войск. В свою очередь Йенс Столтенберг, который в тот момент занимал пост генерального секретаря НАТО, говорил, что «никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО в Украине нет». В мае Макрон снова допустил отправку западных войск в Украину. «Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступила просьба Украины — чего сегодня нет, — мы бы на законных основаниях должны были задать себе этот вопрос [об отправке войск]. Поэтому я думаю, что исключать это априори — значит не извлекать уроков из последних двух лет», — говорил он.

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