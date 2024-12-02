В Кремле считают, что оппозиционные протесты в Грузии похожи по сценарию на в Украине.

«Налицо попытка раскачать ситуацию. Мы видели подобные события в целом ряде стран. Самая прямая параллель, которую можно провести, это события Майдана на Украине. Все признаки попытки осуществления „оранжевой революции“», — заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что это внутреннее дело Грузии и Кремль никак не вмешивался и не собирается вмешиваться в эти процессы. «Грузинские власти принимают меры по стабилизации ситуации и возвращении ситуации к спокойствию», — добавил представитель Кремля.

Массовые акции протеста начались в Грузии после того, как 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Каждый вечер демонстранты собираются около здания парламента в центре Тбилиси, а также проводят акции протеста в других городах страны. Полиция разгоняет акции протеста водометами и применяет слезоточивый газ. За четыре дня протестов задержаны 224 человека.

Протестующих поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. 30 ноября она объявила, что остается «единственным независимым, легитимным институтом» в стране и не уйдет со своей должности, несмотря на истечение срока полномочий. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, в свою очередь, назвал протесты «нападением на конституционный строй страны» и обвинил в их организации европейских политиков и «пятую колонну».

1 декабря на фоне протестов власти США объявили, что приостанавливают стратегическое партнерство с Грузией на фоне отказа правящей партии «Грузинская мечта» от переговоров по евроинтеграции.

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