В Тбилиси спецназ разогнал протестующих против приостановки переговоров о вступлении в ЕС. Митинги продолжаются пятый день

Спецназ полиции Грузии разогнал возле здания парламента в Тбилиси участников акции протеста против приостановки переговоров о вступлении страны в Евросоюз, сообщает Paper Kartuli 2 декабря.

Спецназовцы оттеснили протестующих, применив водометы и слезоточивый газ. Полицейские задерживают людей, которые отходят от парламента.

Как сообщает «Интерфакс», полиция начала разгонять протестующих после того, как в полицейских и в здание парламента стали бросать различные предметы и пиротехнику.

Протесты в Тбилиси начались 28 ноября после того, как власти Грузии объявили, что отказываются от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Демонстранты каждый день собираются у парламента в Тбилиси, полиция каждый день разгоняет протестующих, в том числе с применением спецсредств. По данным полиции на утро 2 декабря, в ходе протестов задержаны более 220 человек. В Кремле назвали протесты в Грузии попыткой «оранжевой революции». Из-за разгона протестных акций в Тбилиси страны Балтии ввели санкции против главы партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и высокопоставленных сотрудников МВД Грузии.

Протесты в Грузии. Задержаны более 200 человек Meduza