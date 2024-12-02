В Тбилиси за четыре дня протестов задержали более 220 человек. Возбуждены два уголовных дела

В Тбилиси за четыре дня протестов задержали в общей сложности 224 человека, сообщили в МВД Грузии.

Задержанных обвиняют в неповиновении полиции и мелком хулиганстве. 36 человек уже оштрафованы судом, еще 34 человека были отправлены под административный арест. Всего в суд поступили материалы на 98 человек.

В рамках расследования двоим участникам протестов (2003 и 2007 годов рождения) предъявлены уголовные обвинения, сообщили в полиции. Их обвиняют в нападении на полицейских и нанесении ущерба имуществу (в том числе муниципальному) путем поджога. Наказание по этим обвинениям составляет до семи лет лишения свободы.

Также, по данным полиции, в ходе протестов пострадали 113 сотрудников МВД, четверо из них находятся в медицинских учреждениях.

В МВД заявили, что участники митинга несмотря на предупреждения полиции «неоднократно совершали провокационные действия», а также нанесли ущерб зданию парламента и инфраструктуре, расположенной на проспекте Руставели.

Акции протеста проходят в Тбилиси и других городах. Протесты начались вечером 28 ноября — после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. С первого вечера полиция разгоняла протестующих водометами и слезоточивым газом. В ответ участники акций начали возводить баррикады и применять «пулемет» из фейерверков по зданию парламента на улице Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в первый вечер присоединилась к протестующим, а затем отказалась покидать свой пост, пока не будут проведены новые выборы парламента, который она назвала «нелегитимным». Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ответственность за насилие на акциях протеста несут политики из Европы и оппозиция.

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